16 de dezembro de 2019

Alma Lusitana, único grupo de fado do Sul do País, é uma das atrações do Natal Alegre Foto: Joao Mattos/SMC PMPA Foto: Joao Mattos/SMC PMPA

O espetáculo Fado Natalino, parte da programação do Natal Alegre 2019, ocorre nesta quarta-feira (18), a partir das 18h, no Largo dos Açorianos (junto à Ponte de Pedra). O concerto contará com a participação do Grupo Alma Lusitana, Banda Municipal de Porto Alegre e Coral da Caixa dos Advogados do RS. A entrada é gratuita e, em caso de chuva, o evento será cancelado.

Alma Lusitana

Iniciou suas atividades em 2005. Alma Lusitana, único grupo de fado do Sul do país, é formado por quatro músicos. Jéferson Luz toca a guitarra portuguesa, carro chefe do fado.

Alana Porto Pereira é a voz do grupo, envolvida com a cultura e música portuguesa por influência de sua mãe, também fadista. O grupo tem Diego Costa no violão e Maurício Montardo no teclado. No repertório, canções que estão presentes na memória de portugueses e brasileiros, como Nem às Paredes Confesso e Coimbra, imortalizadas na interpretação da fadista Amália Rodrigues.

Também apresenta repertório contemporâneo, como Haja o que Houver, que ficou conhecida pelo grupo Madredeus, e Chuva, por Mariza, além das conhecidas Cheira Bem, Cheira a Lisboa e Casa Portuguesa.

Coral da Caixa dos Advogados

Criado em junho de 2008 com um grupo de 15 advogados, o Coral teve o seu primeiro encontro no 17º andar da antiga sede da seccional gaúcha da OAB, no Centro Histórico. Atualmente, o grupo é formado por 41 advogados para quem a música é uma ferramenta nas relações sociais que une, constrói e transforma.

Banda Municipal

Fundada em 1925, a Banda Municipal é uma referência cívica, cultural e social da cidade. Hoje conta com 41 integrantes, realiza apresentações periódicas no Teatro Renascença e em outros locais públicos de Porto Alegre. Também promove concertos com participação de intérpretes e compositores da música popular, mostrando novos arranjos para canções conhecidas do público.

