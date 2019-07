Família de Leonardo Souza, de 13 anos, segue as buscas pelo seu paradeiro; criança está desaparecida desde sexta

Neste domingo se completa dois dias que Leonardo Souza, de 13 anos, está desaparecido. A criança foi vista a última vez na sexta-feira (5), no bairro Santo Operário, em Canoas, onde mora com os pais.

Vizinhos teriam visto ele sair de casa por volta das 19 na sexta, e, desde então, ele não retornou mais. Os pais já realizaram buscas em casas de vizinhos e amigos próximos, mas não encontraram o menino.

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia da Criança e do Adolescente (DPCA) de Canoas. O delegado responsável pelo caso, Pablo Rocha, afirmou que, neste domingo (7), agentes realizaram uma espécie de simulação dos passos do garoto no dia que foi visto pela última vez.

Informações sobre o paradeiro de Leonardo podem ser enviadas para o contato da mãe, Juliana Souza, através do número (51) 984036764, para a Polícia Civil (181), Brigada Militar (190) ou para a Guarda Municipal (153).

