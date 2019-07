Famílias inscritas no Cadastro Único poderão castrar seus pets gratuitamente

Uma ação voltada aos animais de famílias inscritas no Cadastro Único, mediante apresentação do Número de Identificação Social (NIS) ou Bolsa Família, agendará castração gratuita para os pets. A iniciativa é realizada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade, por meio da Diretoria Geral de Direitos Animais (DGDA).

Os agendamentos para a castração de cães e felinos (machos e fêmeas), poderão ser feitos na próxima quarta-feira (10).Os procedimentos serão agendados e realizados ao longo do mês de julho, na Unidade de Saúde Animal Victória (Usav). Interessados devem registrar protocolo pelo telefone 156 da prefeitura.

“Neste semestre já registramos um total de 2.270 esterilizações, um acréscimo de 20% em relação ao mesmo período no ano passado. As pessoas estão se conscientizando de que esta é a melhor alternativa para a saúde de seus animais, contribuindo ainda para a redução de animais em situação de rua”, explica o diretor da Usav, Bruno Wagner.

O agendamento será confirmado de acordo com a ordem de entrada dos protocolos. Após, o solicitante será informado sobre a data e o horário marcado para a realização da esterilização. O transporte dos animais até as instalações da Usav, na Lomba do Pinheiro (estrada Bérico José Bernardes, 3489), deve ser realizado exclusivamente pelos tutores, que deverão assinar termo autorizando a castração.

