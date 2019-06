Fante Bebidas é responsável por 70% do vinho engarrafado exportado no Rio Grande do Sul

Prestes há completar 50 anos, a Fante Bebidas, empresa de Flores da Cunha, é responsável por 70% de todo o vinho engarrafado no Rio Grande do Sul. O Prêmio Exportação na categoria Destaque Setorial – Bebidas foi conquistada na noite da última quinta-feira (7) pelo segundo ano consecutivo. A condecoração da Associação dos Dirigentes de Marketing e Vendas do Brasil (ADVB-RS) é considerada a principal na área de comércio exterior do Rio Grande do Sul.

Empresa familiar, a Fante atua em todo o território nacional e está em forte crescimento no mercado internacional. Em 2018, a marca contabilizou expressiva ampliação nos mercados da América e Latina e da América Central. “Essa premiação é a condecoração do nosso trabalho e demonstra que estamos no rumo certo”, constatou o diretor Júlio Fante. No ano passado, também iniciaram as operações de distribuição no mercado norte-americano, bem como crescente volume de vendas no continente africano, mercado que havia sido aberto em 2017. “Em 2018, exportamos cerca de 15% das 41 milhões de unidades produzidas, registrando um crescimento de 17%”, contabiliza o dirigente.

Para o futuro, Júlio espera expandir ainda mais a empresa no mercado internacional. “Nossa expectativa é imprimir maiores esforços onde o mercado já está consolidado, continuar a busca por novos mercados e manter um crescimento nas vendas nos próximos 3 anos de 15% ao ano”, relatou.

Deixe seu comentário: