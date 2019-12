Agro Farsul aponta: carnes e soja puxam alta dos preços recebidos pelo produtor em novembro

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2019

As exportações de soja para a China este ano já renderam cinco vezes mais ao Brasil do que as vendas de aço para os Estados Unidos. (Foto: Reprodução) Foto: Divulgação

Carnes e soja puxam alta dos preços recebidos pelo produtor em novembro

Elevação do câmbio, queda na safra dos EUA, peste suína africana e exportações influenciaram nos resultado

O mês de novembro registrou uma alta de 1,50% no Índice de Inflação dos Preços Recebidos pelo Produtor (IIPR) no mês de novembro. Com a habilitação de novos frigoríficos pela China, houve um aumento nas exportações e, consequentemente, um reajuste de 16% no preço do Boi Gordo. O mercado de suínos também contribuiu para o desempenho do índice, especialmente por reflexo da peste suína africana. A queda na safra norte americana também foi determinante para a alta. Os dados foram divulgados pela Farsul nesta quinta-feira, dia 19.

O aumento vem depois de um período de quedas no preço pago ao produtor, enquanto o IPCA Alimentos valorizava. Em novembro, o IIPR apresentou alta superior ao índice que mede os preços no varejo. Já os custos de produção vêm registrando queda nos últimos seis meses. A alta oferta de fertilizantes vem impulsionando o Índice de Inflação dos Custos de Produção (IICP) para baixo, mesmo com uma taxa cambial alta. Em novembro, o indicador registrou -0,13%.

No acumulado em 12 meses, o IICP teve uma queda de 2,40%, com os fertilizantes marcando -10%, mas, o resultado não foi suficiente para recuperar 2018 que teve alta de 7,61%. O IPCA registra 3,27% e o IPCA Alimentos, 3,35%, no acumulado de 12 meses, comprovando o descolamento com os indicadores do agronegócio em um curto espaço de tempo.

