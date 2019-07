Fãs da Disney lotaram redes sociais com comentários racistas após a escalação de uma atriz negra para o filme A Pequena Sereia

A cantora americana Halle Bailey, de 19 anos, foi escalada para interpretar Ariel na nova adaptação live action de ‘A Pequena Sereia’. A Disney anunciou a notícia na quarta-feira (3) e a decisão de escalar a atriz negra gerou uma enorme controvérsia sobre o filme. Isso porque, no desenho animado de 1989, a sereia – dublada pela atriz Jodi Benson – era branca e ruiva.

Alguns fãs da Disney reclamaram que Halle era “péssima escolha” para o papel, já que ela é negra. Um deles escreveu: “A história se passa na Dinamarca, então justifica-se que Ariel seja branco e ruiva, não entendo por que você precisa mudar sua aparência”.

Outro seguidor disse: “Ariel era branca de cabelo vermelho que conquistou os corações de milhões de crianças em todo o mundo. Eles esperariam que ela parecesse a mesma no filme live action. Só não entendo a decisão da escalação aqui”.

Assim que esses tuítes indignados apareceram na internet, usuários furiosos do Twitter defenderam a decisão da Disney. Muitos apontaram que, como Ariel é uma personagem mítica, ela não precisa estar vinculada a nenhuma raça específica. Outros acusaram os fãs de racismo e de disseminar o ódio na internet. Um deles disse: “O racismo se destacou de vocês quando Halle Bailey foi escalada como Ariel. Sereias são criaturas míticas. Quem te disse que elas eram apenas brancas?”.

Um segundo concordou: “Estou confuso com todas as pessoas descontentes com a escolha de Ariel. A expressão da personagem na história é o que importa, não a correspondência a uma interpretação animada de 30 anos atrás”. E um terceiro apontou: “Ariel é um f-king peixe, sua raça não é especificamente branca”.

Já a estrela Halle Bailey, que faz dupla com a irmã Chloe na banda ‘Chloe x Halle’, decidiu comemorar a escalação com uma ilustração de Ariel com suas características físicas. A imagem é uma versão da pose clássica de Ariel em uma pedra na água usando um biquíni roxo com uma onda quebrando atrás dela. “Sonho se tornando realidade…”, a atriz escreveu no Twitter.

De acordo com a revista People, a imagem agora famosa é de 2015, quando o artista, Dylan Bonner, recebeu uma missão romântica de seu amigo, Brian Flynn. O artista foi convidado a transformar a namorada de Flynn, Maninai Gupta, em uma princesa da Disney. O artista criou uma extensa série de fotos com Maninai Gupta como todas as princesas da Disney como uma surpresa romântica no Dia dos Namorados.

Halle Bailey, cantora de R&B, está se juntando a um elenco que inclui Jacob Tremblay e Awkwafina, enquanto Melissa McCarthy está em negociações para interpretar a vilã Ursula. O remake de ‘A Pequena Sereia’ irá incorporar algumas das antigas canções originais da versão de 1989, bem como algumas novas músicas do compositor Alan Menken e de Lin-Manuel Miranda.

Deixe seu comentário: