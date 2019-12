Colunistas Fatos históricos do dia 2 de dezembro

2 de dezembro de 2019

Eventos

1512 — As pinturas de Michelangelo no teto da Capela Sistina são exibidas ao público pela primeira vez.

1604 — O autor teatral inglês William Shakespeare apresenta pela primeira vez ao público uma de suas tragédias: Otelo.

1823 — Proclamada a Doutrina Monroe.

1825 — Nascimento do filho de Pedro I do Brasil, mais tarde o Imperador Pedro II do Brasil.

1860 — Abraham Lincoln é eleito presidente dos Estados Unidos.

1870 — Estreia no Brasil, em homenagem ao aniversário de Dom Pedro II, no Teatro Lyrico Fluminense, a ópera de Carlos Gomes O Guarani.

1894 — Émile Roux anuncia em Paris a descoberta da vacina contra a difteria.

1901 — O americano King Camp Gillette patenteia um aparelho de barbear de lâminas descartáveis. É o início da Gillette Safety Razor Company.

1918 — A Armênia separa-se do Império Otomano.

1937 — Getúlio Vargas extingue, através do Decreto nº 37, todos os partidos políticos.

1942 — Em Chicago, o físico italiano Enrico Fermi consegue a fissão do átomo.

1944 — Inaugurada no Rio de Janeiro, pelo jornalista Roberto Marinho, a Rádio Globo.

1945 — Realização no Brasil de eleições para Presidente da República, Conselho Federal e Câmara dos Deputados; e Eurico Gaspar Dutra é eleito por voto popular presidente do Brasil. O PSD tem maioria na Constituinte.

1960 — John F. Kennedy vence Richard Nixon nas eleições presidenciais norte-americanas.

1961 — Início dos combates entre as forças do Vietnã do Sul e os guerrilheiros Vietcongs.

1962 — A URSS lança a primeira nave espacial com destino a Marte.

1969 — O Boeing 747 realiza seu voo inaugural com 191 pessoas a bordo, a maioria jornalistas e fotógrafos.

1971 — O presidente Médici torna a Educação Física matéria obrigatória em todas as escolas.

1979 — O presidente João Figueiredo regulamenta a Lei de Anistia.

1988 — Benazir Bhutto toma posse como primeira-ministra do Paquistão para seu primeiro mandato. É a primeira mulher a ocupar este cargo em um estado muçulmano moderno.

1990 — Realizada a primeira eleição após a unificação da Alemanha; e o ônibus espacial Columbia é finalmente lançado, na missão STS-35, após quase sete meses de atraso.

1992 — Retorna à Terra a nave norte-americana Columbia com seis astronautas.

1995 — O Congresso Nacional Africano, partido do presidente Nelson Mandela, vence com 58% dos votos as primeiras eleições municipais multirraciais da África do Sul.

2007 — O governo federal anuncia o início das transmissões da televisão digital no Brasil; e extinção da emissora de televisão TVE Brasil.

2015 — O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, aceita o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff.

2015 — Atentado de San Bernardino: Rizwan Farook e Tashfeen Malik matam 14 pessoas e ferem 22 no Inland Regional Center em Bernardino, na Califórnia (EUA).

Nascimentos

1825 — Dom Pedro II, imperador do Brasil (m. 1891).

1866 — José Petitinga, escritor brasileiro (m. 1939).

1889 — Anita Malfatti, pintora modernista brasileira (m. 1964).

1923 — Maria Callas, cantora lírica estadunidense de origem grega (m. 1977).

1946 — Gianni Versace, estilista italiano (m. 1997).

1953 — Stephan Nercessian, ator e político brasileiro.

1954 — Dan Butler, ator norte-americano.

1968 — Lucy Liu, atriz estadunidense.

1972 — Gustavo Borges, ex-nadador brasileiro.

1978 — Nelly Furtado, cantora e atriz canadense.

1981 — Britney Spears, cantora norte-americana.

1988 — Alfred Enoch, ator inglês.

Falecimentos

1814 — Marquês de Sade, escritor francês (n. 1740).

1828 — William Hyde Wollaston, químico britânico (n. 1766).

1858 — Francisco do Monte Alverne, frade e teólogo brasileiro (n. 1784).

1918 — Edmond Rostand, poeta francês (n. 1868).

1967 — Phyllis Johnson, patinadora artística britânica (n. 1886).

1969 — José María Arguedas, escritor e antropólogo peruano (n. 1911).

1972 — Edison Carneiro, escritor brasileiro (n. 1912).

1983 — Casimiro Pinto Neto, radialista brasileiro (n. 1914).

1993 — Pablo Escobar, narcotraficante colombiano (n. 1949).

2000 — Geraldo Pinho Alves, médico e político brasileiro (n. 1925).

2001 — Bruce Halford, automobilista inglês (n. 1931).

2003 — Norma Geraldy, atriz brasileira (n. 1907).

2005 — Wilson Toni, jornalista e político brasileiro (n. 1953).

2009 — Lombardi, locutor brasileiro (n. 1940).

2013 — Marcelo Déda, político brasileiro (n. 1960).

