Fatos históricos do dia 20 de janeiro

Eventos

1265 — Primeiro parlamento inglês a incluir não só os Lordes, mas também os representantes das principais cidades, realiza seu primeiro encontro no Palácio de Westminster, agora conhecido como “Casas do Parlamento”.

1567 — Batalha do Rio de Janeiro: as forças portuguesas sob o comando de Estácio de Sá expulsam definitivamente os franceses do Rio de Janeiro.

1783 — Reino da Grã-Bretanha assina um tratado de paz com a França e a Espanha, acabando oficialmente com as hostilidades na Guerra de Independência dos Estados Unidos.

1841 — Ocupação da ilha de Hong Kong pelos britânicos.

1890 — Oficializado o Hino Nacional do Brasil, composto por Francisco Manuel da Silva.

1917 — Lançado em disco “Pelo Telefone”, considerado o primeiro samba a ser gravado no Brasil.

1941 — Criação do Ministério da Aeronáutica do Brasil.

1951 — Inaugurada a estação de televisão brasileira TV Tupi Rio de Janeiro.

1985 — Inaugurado o Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos.

2014 — Sonda espacial Rosetta é religada com sucesso após 31 meses de hibernação no espaço sideral.

Nascimentos

1860 — Antônio Parreiras, pintor, desenhista e ilustrador brasileiro (m. 1937).

1866 — Euclides da Cunha, escritor brasileiro (m. 1909).

1868 — Wilhelm Schafer, escritor alemão (m. 1951).

1880 — Oscar Alfredo Cox, dirigente esportivo brasileiro (m. 1931).

1896 — George Burns, ator norte-americano (m. 1996).

1900 — Colin Clive, ator britânico (m. 1937).

1907 — Paula Wessely, atriz austríaca (m. 2000).

1920 — Federico Fellini, diretor de cinema italiano (m. 1993).

1946 — David Lynch, diretor de cinema norte-americano.

1952 — Paul Stanley, guitarrista e vocalista norte-americano.

1959 — Ivo Cassol, político brasileiro.

1961 — Jorge Kajuru, jornalista e apresentador de televisão brasileiro.

1964 — Márcia Cabrita, atriz e humorista brasileira (m. 2017).

1973 —Luciano Camargo, cantor brasileiro.

1992 — Johnny Massaro, ator brasileiro.

Falecimentos

1964 — Aníbal Machado, escritor e crítico brasileiro (n. 1894).

1983 — Garrincha, futebolista brasileiro (n. 1933).

1984 — Johnny Weissmuller, ator e nadador estadunidense (n. 1904).

1993 — Audrey Hepburn, atriz belga (n. 1929).

1996 — Gerry Mulligan, saxofonista e compositor norte-americano (n. 1927).

2001 — Nico Assumpção, contrabaixista brasileiro (n. 1954).

2012 — Etta James, cantora norte-americana (n. 1938).

2014 — Márcio Vip Antonucci, cantor, músico e produtor musical brasileiro (n. 1945); e Claudio Abbado, maestro italiano (n. 1933).

2015 — Ricardo dos Santos, surfista profissional brasileiro (n. 1990).

2017 — Carlos Alberto Silva, treinador brasileiro de futebol (n. 1939).

