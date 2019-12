Colunistas Fatos históricos do dia 3 de dezembro

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2019

Eventos

1905 – Prisão de Leon Trotski.

1963 – Criação da Base Aérea de Brasília.

1965 – Os Beatles lançam o seu sexto álbum, Rubber Soul.

1967 – O Doutor Christian Barnard realiza o primeiro transplante de coração, no Hospital Groote Schuur, na Cidade do Cabo, África do Sul.

1973 – A sonda Pioneer 10 sobrevoa o planeta Júpiter a aproximadamente 131 mil km.

1974 – A sonda Pioneer 11 sobrevoa o planeta Júpiter a aproximadamente 46 mil km.

1976 – Fidel Castro se diploma Presidente da República de Cuba.

1979 – Onze pessoas morrem na correria para conseguir melhores lugares no show da banda The Who em Cincinnati, Ohio, Estados Unidos.

1992 – Enviado o primeiro SMS, no Reino Unido, com o texto “Merry Christmas.” (Feliz Natal).

1994 – Lançamento do Playstation da Sony no Japão.

1997 – 700 mil trabalhadores israelitas fazem greve contra o programa governamental de privatizações e aposentadorias, paralisando aeroportos, portos, bancos, empresas estatais e parte dos serviços públicos.

2007 – Austrália ratifica o Protocolo de Quioto, deixando os Estados Unidos “sozinhos” para também o ratificar.

2013 – É lançada a Cartoon Network Portugal.

Nascimentos

1895 – Anna Freud, psicanalista austríaca, filha de Sigmund Freud (m. 1982).

1900 – Richard Kuhn, químico alemão (m. 1967).

1904 – Roberto Marinho, jornalista e empresário brasileiro (m. 2003).

1911 – Nino Rota, compositor italiano (m. 1979).

1917 – Wilhelm Brasse, fotógrafo polonês (m. 2012).

1927 – Andy Williams, cantor e compositor norte-americano (m. 2012).

1930 – Jean-Luc Godard, cineasta francês.

1948 – Ozzy Osbourne, músico inglês.

1958 – Gilberto Barros, apresentador de televisão brasileiro.

1960 – Daryl Hannah, atriz estadunidense; e Julianne Moore, atriz estadunidense.

1961 – Marcelo Fromer, músico brasileiro (m. 2001).

1963 – Terri Schiavo, mulher de St. Petersburg, Flórida, ícone da questão da eutanásia no início do século XXI (m. 2005).

1968 – Brendan Fraser, ator estadunidense.

1980 – Anna Chlumsky, atriz estadunidense; e Jenna Dewan, dançarina e atriz estadunidense.

1985 – Amanda Seyfried, atriz, modelo e cantora estadunidense.

Falecimentos

1902 – Prudente de Morais, terceiro presidente do Brasil (n. 1841).

1919 – Pierre-Auguste Renoir, pintor impressionista francês (n. 1841).

1959 – Gustavo Barroso, escritor, jornalista e político brasileiro, presidente da Academia Brasileira de Letras (n. 1888).

1960 – Antônio Silva, organista brasileiro (n. 1908).

1993 – Lewis Thomas, conselheiro de política e investigador estadunidense (n. 1913).

2002 – Glenn Quinn, ator irlandês (n. 1970).

2007 – Heloneida Studart, escritora, ensaísta, teatróloga, jornalista, defensora dos direitos das mulheres e política brasileira (n. 1932).

2009 – Leila Lopes, atriz brasileira (n. 1959).

2015 – Scott Weiland, cantor estadunidense (n. 1967).

