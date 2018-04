Fatos históricos do dia 4 de abril

Eventos

503 a.C. – Segundo o triunfo romano, o cônsul Agripa Menênio Lanato celebrou um ovação para uma vitória militar sobre os sabinos.

1814 – Napoleão abdica pela primeira vez e nomeia seu filho Napoleão II como Imperador dos Franceses.

1945 – Segunda Guerra Mundial: tropas soviéticas libertam a Hungria de ocupação alemã e ocupam o país.

1949 – Doze nações assinam o Tratado do Atlântico Norte dando origem à Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte).

1964 – Os Beatles ocupam as cinco primeiras posições na parada pop da Billboard Hot 100.

1965 – É apresentado o primeiro modelo do novo avião de caça Saab Viggen.

1973 – O World Trade Center, em Nova York, é oficialmente inaugurado.

1975 – Fundação da Microsoft em Albuquerque, Novo México, uma parceria entre Bill Gates e Paul Allen.

1983 – O ônibus espacial Challenger faz sua viagem inaugural ao espaço.

1996 – O cometa Hyakutake é fotografado pela sonda NEAR Shoemaker.

2002 – O governo angolano e os rebeldes da UNITA assinam um tratado de paz que termina com a Guerra Civil Angolana.

2011 – França anuncia a descoberta de mais corpos e partes intactas de fuselagem de avião no meio do Oceano Atlântico, dois anos depois da tragédia do voo Air France 447.

Nascimentos

1900 – João Ribeiro de Barros, aviador brasileiro (m. 1947).

1949 – Abdullah Öcalan, líder separatista curdo.

1950 – Charles Bernstein, poeta, crítico e editor estadunidense.

1956 – David E. Kelley, produtor estadunidense de televisão.

1958 – Cazuza, cantor e compositor brasileiro (m. 1990).

1983 – Amanda Righetti, atriz estadunidense.

1984 – Gilsinho, futebolista brasileiro.

1985 – Dudi Sela, tenista israelense.

1987 – Júnior Moraes, futebolista brasileiro.

1989 – Luiz Razia, automobilista brasileiro; e Natália Pereira, jogadora brasileira de vôlei.

1991 – Jamie Lynn Spears, atriz e cantora estadunidense; e Lucas Lucco, cantor e ator brasileiro.

1996 – Austin Mahone, cantor e ator estadunidense.

Falecimentos

397 – Ambrósio, religioso e santo italiano (n. 340).

896 – Papa Formoso (n. 816).

1284 – Afonso X de Leão e Castela (n. 1221).

1292 – Papa Nicolau IV (n. 1220).

1588 – Frederico II da Dinamarca (n. 1534).

1589 – Benedito, o Mouro, santo católico (n. 1524).

1609 – Carolus Clusius, botânico (n. 1525).

1617 – John Napier, matemático escocês (n. 1550).

1919 – William Crookes, físico, químico e pesquisador espírita britânico (n. 1832).

1923 – John Venn, matemático britânico (n. 1834).

1968 – Assis Chateaubriand, jornalista e político brasileiro (n. 1891); e Martin Luther King Jr., ativista estadunidense (n. 1929).

1969 – Friedrich von Huene, paleontólogo alemão (n. 1875).

1979 – Edgar Buchanan, ator norte-americano (n. 1903).

1981 – Carl Ludwig Siegel, matemático alemão (n. 1896).

1983 – Gloria Swanson, atriz estadunidense (n. 1897).

2000 – Tommaso Buscetta, mafioso italiano (n. 1928); e Brandãozinho, futebolista brasileiro (n. 1925).

2004 – Octavio Ianni, sociólogo brasileiro (n. 1926).

2005 – Laerte Morrone, ator brasileiro (n. 1932).

2009 – Isolda Cresta, atriz brasileira (n. 1929); e Giulite Coutinho, dirigente de futebol brasileiro (n. 1922).

2011 – Jackson Lago, político brasileiro (n. 1934).

