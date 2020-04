Colunistas Fatos históricos do dia 3 de abril

Por Efemérides | 3 de abril de 2020

Eventos

1493 — Cristóvão Colombo é recebido em Barcelona pelos Reis Católicos após a viagem de descoberta da América.

1862 — É publicado o livro Os Miseráveis do escritor francês Victor Hugo.

1882 — Velho Oeste: Jesse James é morto por Robert Ford.

1885 — É concedido uma patente alemã a Gottlieb Daimler por seu projeto do motor.

1942 — Segunda Guerra Mundial: as forças japonesas começam um ataque contra os Estados Unidos e as tropas filipinas na Península de Bataan.

1946 — O tenente-general japonês Masaharu Homma é executado nas Filipinas por liderar a Marcha da Morte de Bataan.

1948 — O presidente dos Estados Unidos Harry S. Truman assina o Plano Marshall, que autoriza 5 bilhões de dólares em ajuda para 16 países.

1955 — A União Americana pelas Liberdades Civis anuncia que defenderá o livro Howl, de Allen Ginsberg, contra a acusação de obscenidade.

1968 — Martin Luther King Jr. profere seu discurso I’ve Been to the Mountaintop (Eu Estive no Topo da Montanha, em tradução livre).

1973 — Martin Cooper da Motorola faz a primeira chamada de telefone móvel portátil para Joel S. Engel da Bell Labs, apesar de ainda levar mais dez anos para que o Motorola DynaTAC se tornasse o primeiro telefone a ser lançado comercialmente.

1975 — Bobby Fischer se recusa a jogar em uma partida de xadrez contra Anatoly Karpov, dando a Karpov o título de Campeão do Mundo por desistência.

1981 — O Osborne 1, o primeiro microcomputador portátil comercialmente bem-sucedido, é lançado pela Osborne Computer Corporation.

2004 — Terroristas islâmicos envolvidos nos atentados de 11 de Março de 2004 em Madrid são cercados pela polícia num apartamento e suicidam-se com explosivos.

2007 — O TGV atinge a velocidade de 574,8 quilômetros por hora, batendo o recorde mundial de velocidade de trens sobre linhas.

2010 — Eugène Terre’Blanche, líder do Movimento de Resistência Africâner, é assassinado em sua fazenda na África do Sul.

2014 — Papa Francisco assina o decreto que proclama a santidade do Padre Anchieta.

2016 — Panama Papers, um vazamento de documentos legais, revela informações sobre 214.488 empresas offshore.

2017 — Uma bomba explode no sistema de metrô de São Petersburgo, matando 14 pessoas e ferindo várias outras.

2018 — Tiroteio na sede do YouTube.

Nascimentos

1921 — Maria Clara Machado, escritora, diretora de teatro e atriz brasileira (m. 2001).

1922 — Doris Day, atriz estadunidense.

1924 — Marlon Brando, ator norte-americano (m. 2004).

1926 — Virgil Grissom, astronauta estadunidense (m. 1967).

1936 — Scott LaFaro, músico norte-americano (m. 1961).

1947 — Clarisse Abujamra, atriz brasileira.

1958 — Alec Baldwin, ator estadunidense.

1961 — Eddie Murphy, ator estadunidense.

1964 — Maurício Mattar, cantor e ator brasileiro.

1971 — Fábio de Melo, padre, cantor e apresentador brasileiro.

1972 — Jennie Garth, atriz estadunidense.

1973 — Sabotage, compositor, cantor e ator brasileiro (m. 2003).

1976 — Cristina Lyra, jornalista brasileira.

1978 — Tommy Haas, tenista alemão.

1984 — Maxi López, futebolista argentino.

1985 — Leona Lewis, cantora britânica.

1986 — Amanda Bynes, atriz estadunidense.

1997 — Gabriel Jesus, futebolista brasileiro.

1998 — Paris Jackson, atriz norte-americana.

Falecimentos

1682 — Bartolomé Esteban Murillo, pintor espanhol (n. 1617).

1879 — Tomás José da Anunciação, pintor português (n. 1818).

1882 — Jesse James, criminoso norte-americano (n. 1847).

1900 — Joseph Bertrand, matemático francês (n. 1822).

1930 — Emma Albani, cantora lírica canadense (n. 1847).

1965 — Ray Enright, cineasta estadunidense (n. 1896).

1971 — Manfred B. Lee, escritor norte-americano (n. 1905).

1973 — Theo Dutra, jornalista, poeta e advogado brasileiro (n. 1948).

1990 — Sarah Vaughan, cantora norte-americana (n. 1924).

1991 — Graham Greene, escritor britânico (n 1904).

2000 — Terence McKenna, escritor, filósofo, e historiador de arte norte-americano (n. 1946).

2004 — Bibi Vogel, atriz brasileira (n. 1942).

2005 — Régis Cardoso, ator e diretor de televisão brasileiro (n. 1934).

2009 — Márcio Moreira Alves, jornalista e político brasileiro (n. 1936).

2010 — Buza Ferraz, ator brasileiro (n. 1950).

