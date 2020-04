Colunistas Fatos históricos do dia 1º de abril

Eventos

1854 — O romance Hard Times de Charles Dickens começa a ser publicado em sua revista semanal Household Words.

1867 — Singapura torna-se uma colônia da coroa britânica.

1873 — O vapor White Star RMS Atlantic afunda no litoral da Nova Escócia, matando 547 pessoas, no pior desastre marítimo do século XIX.

1924 — Adolf Hitler é condenado a cinco anos de prisão por sua participação no “Putsch da Cervejaria”. Porém, ele fica apenas nove meses preso, e durante esse período escreve Mein Kampf.

1933 — Os nazistas recentemente eleitos, sob a liderança de Julius Streicher, organizam um boicote de um dia a todas as empresas de propriedade de judeus na Alemanha, dando início a uma série de atos antissemitas.

1937 — Guerra Civil Espanhola: Xaém, Espanha é bombardeada pelas forças nazistas.

1939 — Guerra Civil Espanhola: o Generalíssimo Francisco Franco, do Estado espanhol, anuncia o fim da Guerra Civil Espanhola, quando os últimos das forças republicanas se rendem.

1945 — Segunda Guerra Mundial: Operação Iceberg: tropas dos Estados Unidos desembarcam em Okinawa, na última grande campanha da guerra.

1948 — Guerra Fria: Bloqueio de Berlim: as forças militares, sob a direção do governo controlado pelos soviéticos na Alemanha Oriental, interrompem o acesso por terra a Berlim Ocidental.

1960 — O satélite TIROS-1 transmite a primeira imagem de televisão da Terra obtida a partir do espaço.

1962 — A Suíça recusa, em referendo, a produção e importação de armas nucleares.

1964 — François Duvalier se autoproclama presidente vitalício do Haiti; e início do regime militar no Brasil.

1976 — Fundada a Apple Inc. por Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne.

1977 — O governo democrático espanhol dissolve a Falange Espanhola, partido único do regime ditatorial de Francisco Franco.

1997 — Portugal assume a presidência do Conselho de Segurança das Nações Unidas; e o cometa Hale-Bopp é visto passando no periélio.

2004 — Google anuncia o Gmail para o público.

2009 — Croácia e Albânia aderem à OTAN.

Nascimentos

1578 — William Harvey, físico inglês (m. 1657).

1647 — John Wilmot, poeta inglês (m. 1680).

1823 — Simon Bolivar Buckner, político e general norte-americano (m. 1914).

1866 — Ferruccio Busoni, maestro, compositor e pianista italiano (m. 1924).

1868 — Edmond Rostand, poeta e dramaturgo francês (m. 1918).

1873 — Sergei Rachmaninoff, compositor, pianista e maestro russo (m. 1943).

1875 — Edgar Wallace, jornalista, dramaturgo e romancista britânico (m. 1932).

1902 — Moreira da Silva, cantor e compositor brasileiro (m. 2000).

1930 — Grace Lee Whitney, atriz norte-americana (m. 2015).

1932 — Debbie Reynolds, atriz norte-americana (m. 2016).

1948 — Jimmy Cliff, músico, cantor e compositor jamaicano.

1949 — Ana Maria Braga, jornalista e apresentadora de televisão brasileira.

1951 — José Marciano, cantor e compositor brasileiro.

1952 — Annette O’Toole, atriz norte-americana.

1961 — Susan Boyle, cantora britânica; Astrid Fontenelle, apresentadora de televisão brasileira; e Ocimar Versolato, estilista brasileiro.

1974 — Hugo Ibarra, ex-futebolista argentino.

1977 — Vítor Belfort, atleta brasileiro.

1981 — Armando Babaioff, ator brasileiro.

1982 — Sam Huntington, ator norte-americano.

1984 — Jonas, futebolista brasileiro.

Falecimentos

1843 — John Armstrong, Jr., militar e político norte-americano (n. 1758).

1915 — Theodor Altermann, cenógrafo e ator estoniano (n. 1885).

1968 — Lev Landau, físico e matemático soviético (n. 1908).

1976 — Max Ernst, pintor alemão (n. 1891).

1984 — Marvin Gaye, cantor estadunidense (n. 1939).

1987 — Henri Cochet, tenista francês (n. 1901).

1996 — Mário Viegas, ator e declamador português (n. 1948).

1999 — Marcos Rey, jornalista, escritor e publicitário brasileiro (n. 1925).

2003 — Leslie Cheung, ator e músico chinês (n. 1956).

2008 — Marcos Dias, treinador de futebol brasileiro (n. 1964).

2014 — Jacques Le Goff, historiador francês (n. 1924).

2015 — Cynthia Powell, escritora britânica (n. 1939).

