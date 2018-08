FCDL-RS passa a oferecer certificação digital

A Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul – FCDL-RS oferece o serviço de Certificado Digital por meio de um agente certificador exclusivo da Federação. O Certificado Digital é um documento eletrônico que comprova a identidade de pessoas físicas ou jurídicas e assegura as transações online de documentos que necessitam de assinaturas entre as empresas, fornecedores, clientes e parceiros.

Cada vez mais o uso do Certificado Digital vem aproximando empresários, governo e consumidores. Esta tecnologia tem se tornado indispensável em transações comerciais, contratuais e para cumprimento de obrigações com o governo. Basicamente o Certificado Digital é a identidade digital da pessoa física ou jurídica no meio eletrônico. Ele garante autenticidade, confidencialidade, integridade e o não repúdio nas operações que são realizadas por meio dele, atribuindo validade jurídica.

O Certificado Digital pode ser utilizado nas relações com a Receita Federal, de Conectividade Social (Caixa Econômica Federal), Nota Fiscal Eletrônica, Processo Judicial Eletrônico e e-Social. Seu uso gera benefícios como segurança nas transações eletrônicas, assinatura digital de documentos e e-mails, garantindo sua autenticidade, redução de custos, desburocratização dos processos, redução de tempo nas transações e eliminação de papéis.

A FCDL-RS, por meio do SPC Brasil, está autorizada a emitir os certificados e-CNPJ (Pessoas jurídica) e e-CPF (Pessoa física). Além do atendimento realizado na própria entidade, interessados em obter o Certificado Digital podem ainda entrar em contato pelo fone (51) 3213.1777 ou pelo e-mail certificado@fcdl-rs.com.br.

A FCDL-RS lembra que o uso do Certificado Digital evita fraudes e falsificações, acaba com a distância física e amplia o número de serviços eletrônicos realizados com absoluta segurança, entre outras vantagens, além de trazer toda comodidade, pois ele é feito na sede da entidade.

Deixe seu comentário: