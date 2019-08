FEBRAC mantém agenda cheia na Expointer. Entidade cria Medalha Paulo Brossard para homenagear apoiadores do agro e da Exposição

Leonardo Lamachia, presidente da FEBRAC (Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça) está otimista em relação a esta 42ª edição da Expointer. A entidade é uma das promotoras do evento, ao lado da Farsul, Fetag, Ocergs, Simers e ABCCC. “Embora tenha havido uma pequena redução no número de animais inscritos, isto não reflete todo o cenário que o Brasil vem vivendo neste semestre, que é de incertezas”, aponta Lamachia.

Em 2018, o total de animais inscritos foi de 4.247, chegando este ano a 3.975. A redução foi na raça equinos e pássaros, as demais como gado leiteiro, gado de corte e ovinos tiveram crescimento. Além disso, ele destaca as negociações do Brasil com a China, para colocação da carne brasileira naquele mercado, o que intensifica o cenário de otimismo frente ao setor.

Lamachia acaba de chegar da Exposicion Argentina 2019, que encerrou no último dia 4, em Palermo. Na oportunidade, estendeu o convite ao Ministro de Ganaderia y Pesca de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, para participar da Expointer, bem como os representantes da FARM, as associações rurais do Mercosul, envolvendo além do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. “Todos estão convidados”, diz o presidente da Federação, que adianta que haverá uma reunião com a participação deste grupo e um dos assuntos já em pauta é a aftosa, entre outros que estão sendo desenhados.

Outra novidade que integra o calendário da FEBRAC nesta Expointer é a manutenção do Assado do Bem que em 2018 reverteu a verba adquirida para o Instituto do Câncer Infantil, num montante de R$ 15 mil reais. A segunda edição do Assado do Bem será na noite do dia 24 (sábado), em prol da Santa Casa. “É um evento de muita visibilidade”. Lamachia destaca o objetivo social da iniciativa que tem por mote “Assado do Bem. O agro abraça a Santa Casa”.

Leonardo Lamachia aponta outra iniciativa que ganha peso na Expointer de 2019. Ao lado da entrega do prêmio Mérito FEBRAC que acontece há cinco anos, acaba de ser criada a Medalha Paulo Brossard de Souza Pinto, que distinguirá àqules que vem contribuindo com suas atividades para o desenvolvimento do agro e da Expointer. A distinção acontecerá no dia 29 de agosto, na pista central do Parque Assis Brasil, a partir das 17h. No momento, a FEBRAC analisa junto à diretoria da entidade o perfil dos agraciados que estão concorrendo à Medalha, com definições previstas para a próxima segunda-feira (12). “A Medalha é uma criação do artista plástico bageense Sérgio Coirole e o evento será muito bonito, carregado de emoção, com a presença de todos os familiares do senador Paulo Brossard”, finaliza Lamachia. (Clarisse Ledur)

