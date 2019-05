A Justiça do Rio determinou nesta segunda-feira (27) a interdição da Avenida Niemeyer, que liga o Leblon a São Conrado, na zona sul do Rio de Janeiro, devido à possibilidade de deslizamentos de terra no local. O pedido foi feito pela 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Ordem Urbanística da Capital do Ministério Público estadual.

Deixe seu comentário: