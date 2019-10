Fecomércio-RS/Sesc/Senac é destaque no Prêmio Qualidade RS 2019

O Programa Gaúcho da Qualidade e Produtividade (PGQP) divulgou, nesta semana, as vencedoras do Prêmio Qualidade RS 2019. Nessa edição, o Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac e Sindilojas Porto Alegre conquistaram 16 premiações, sendo sete das Unidades Operacionais do Sesc e sete das Escolas de Educação Profissional do Senac. As instituições receberão o reconhecimento na Categoria Exemplaridade, que chancela a qualidade dos processos de gestão por meio de práticas bem-sucedidas.

Para o presidente do Sistema Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn, o reconhecimento reforça o compromisso diário da instituição de contribuir para o desenvolvimento do Estado. “O Prêmio Qualidade é um importante momento para a área da excelência. Estar entre as principais empresas do RS que se preocupam com a qualidade dos seus serviços é a certeza que fazemos a diferença para o setor que representamos”, reforça o dirigente.

No total, 35 organizações de micro, pequeno, médio e grande porte, nos diversos segmentos da economia gaúcha, receberão a distinção na 24ª edição do evento. O encontro acontece dia 7 de novembro, em programação paralela ao 20º Congresso Internacional da Gestão, que acontece no Teatro Dante Barone, na Assembleia Legislativa, localizada na Praça Mal. Deodoro, 101 – Centro Histórico, Porto Alegre.

Lista das vencedoras do Sistema Fecomércio-RS

Fecomércio-RS

Senac Alegrete

Senac Bagé

Senac Canoas

Senac Caxias do Sul

Senac Comunidade

Senac Santa Rosa

Senac São Leopoldo

Sesc Centro

Sesc Comunidade

Sesc Pelotas

Sesc Rio Grande

Sesc Santa Rosa

Sesc Santo Angelo

Sesc -São Luis Gonzaga

Sindilojas Porto Alegre – Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre