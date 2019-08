Federasul divulga os Vencedores do Agronegócio 2019

A Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul) premia, na Expointer, dia 28 próximo, os Vencedores do Agronegócio 2019. Com mais de 40 cases inscritos, o evento homenageia os projetos dedicados ao agribusiness gaúcho, a partir de critérios como inovação, estratégia, marketing e resultados.

Dividida em cinco categorias, uma delas referenciando o papel da mulher no campo, a premiação acontece a partir das 12h, no Restaurante Internacional, na (28).

Confira os vencedores:

Antes da Porteira: Ilsa Brasil – Transformação Industrial de Resíduos de Couro em Fertilizantes Orgânicos – Porto Alegre

Dentro da Porteira: AgroBella – Carnes Premium – Frederico Wesphalen

Depois da Porteira: Cooperativa Languiru Ltda. – Programa de Inclusão Social e Produtiva no Campo: Mobilização que Diversifica a renda do produtor rural – Teutônia

Sustentabilidade: Associação dos Fumicultores do Brasil (AFUBRA) – Projeto Verde é Vida, Santa Cruz do Sul

Elas no Agro: Avelã Public Affairs– Observatório Gaúcha de Carne e Observatório do Leite – Porto Alegre

