23 de dezembro de 2019

Dia 11 de janeiro, mais de 55 marcas autorais com pegada handmade apresentarão seus produtos em um dia de programação cultural no Ramblas by Roubadinhas Foto: Rafael Sartor Foto: Rafael Sartor

A Feira Le Marché Chic, criada por Luciana Alberti, vem conquistando espaço no mercado criativo do sul do país. A proposta já revelou mais de 450 marcas autorais do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Rio de Janeiro que apresentam produtos handmade e valorizam os artistas e a economia local. Em três anos, a feira já circulou por cidades gaúchas como: Caxias do Sul, Atlântida, Torres, Canela e Porto Alegre.

Para iniciar a temporada de verão em clima de sol e mar, o Le Marché Chic volta à praia de Atlântida no dia 11 de janeiro (sábado), para a 22ª edição, que ocupará o Ramblas by Roubadinhas (Av. Central, 2060), complexo turístico, gastronômico e cultural de 50 mil m² que é point no litoral gaúcho. Por lá, mais de 55 marcas de moda, arte, design, beleza, bem-estar e gastronomia vão expor seus criativos produtos junto a uma programação que incluirá muitas opções de entretenimento, das 17h às 20h.

“A cada edição, o Le Marché ganha mais o coração das pessoas e novos artistas nos procuram para participar. Desde nossa última edição, em que estreamos a campanha Truthtelling, para valorizar o lado mais humano do evento, tivemos um crescimento considerável, e pretendemos continuar trabalhando e evidenciando o artista”, explica Luciana Alberti.

Tem uma marca autoral e quer integrar o Le Marché Chic? Confira as dicas da curadora:

1. Faça uma página nas redes sociais para apresentar seu produto e para que o público conheça a marca com boas imagens;

2. Utilize a sua rede de contatos para divulgar a marca;

3. O Le Marché avalia: produto, criatividade, originalidade, preço, qualidade e, principalmente, a forma de expor o produto no evento;

4. No evento, a marca deverá vender somente os produtos artesanais e de autoria do próprio expositor.

Le Marché Chic/ Ramblas by Roubadinhas (Av. Central, 2060 – Praia de Atlântida, Xangri-lá (RS)/ Horário: das 17h às 23h/ Entrada gratuita

