Porto Alegre Feira de Natal do Bom Fim começa nesta segunda-feira

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2019

Evento ocorre no canteiro central da avenida José Bonifácio, em frente ao Colégio Militar Foto: Divulgação/PMPA Porto Alegre, RS 19/12/2017 Feira de Natal do Bom Fim ocorre até sexta-feira dia 22 Fotos: Divulgação/ PMPA Foto: Divulgação/PMPA

A 35ª Feira de Natal do Bom Fim ocorre a partir desta segunda-feira (16) no canteiro central da avenida José Bonifácio, em frente ao Colégio Militar, em Porto Alegre, das 16h às 21h. Velas decorativas, bonecas de tecido, artesanato em vidro, brinquedos em madeira, artigos em tricô e crochê, couro, tecido e prata são alguns dos produtos comercializados no local. O evento vai até esta sexta-feira (20).

Para o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Eduardo Cidade, feiras como esta oferecem boas alternativas para as compras de fim de ano. “É uma opção de interação direta entre produtor e consumidor, diminuindo os intermediários e facilitando a vida de quem vende e quem compra, além de ser uma oportunidade de mostrarmos ao público a criatividade da produção local”, destacou.

O secretário ressalta que organizar feiras e briques em Porto Alegre é uma das responsabilidades da Equipe de Fomento ao Artesanato da SMDE. “As feiras de artesanato são um espaço importante de exposição e comercialização dos produtos para complementar a renda dos artesãos que trabalham durante todo o ano na área”, afirmou. Para participar, é necessário que o interessado tenha a Carteira de Artesão/FGTAS atualizada.

A realização da Feira de Natal do Bom Fim é iniciativa da SMDE, por meio da Coordenação de Fomento de Atividades e da Equipe de Fomento ao Artesanato, além de artesãos do Brigue de Sábado e de outras feiras da Capital. A Equipe de Fomento ao Artesanato está localizada na Travessa do Carmo, 84, Cidade Baixa, e funciona de segunda a sexta-feira, das 08h30min às 12h e das 13h30min às 18h. Mais informações no telefone (51) 3289. 6737.

Serviço:

O que: 35ª Feira de Natal do Bom Fim

Quando: 16 a 20 de dezembro

Horário: das 16h às 21h

Local: av. José Bonifácio, em frente ao Colégio Militar

