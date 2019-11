Feira do Livro de Porto Alegre comemora 65 anos no sábado (09) à noite

Para marcar a data histórica de realização da Feira do Livro de Porto Alegre há 65 anos ininterruptos, a Câmara Rio-Grandense do Livro convida a comunidade para participar da festa aberta ao público, no sábado, dia 9 de novembro, das 19h30 às 22h, na Praça da Alfândega. Além de apresentações artísticas, as barracas ficarão abertas até o final das comemorações, facilitando a compra de livros pelo público.

Na Rua dos Andradas, das 19h às 20h30, haverá três atividades: Grupo Musical Cartas na Rua, Malabares (pernas de pau) e Histórias de circo sem lona. No centro da Praça, das 18h às 19h30, Coral Zaffari. No Teatro Carlos Urbim será apresentado show da cantora Flora Almeida, com Gilberto Oliveira, às 19h30. No mesmo local, das 21h às 22h, Sarau Elétrico especial, com intervenções artísticas e música de Frank Jorge, Elisa Menegueti e Jairo Klein. Às 22h, no Pavilhão de Autógrafos, Liane Schüller conta a música da Feira e convida todos a cantar o Parabéns para os 65 anos da Feira. O evento terá encerramento com apresentação de Maracatu, no centro da Praça.