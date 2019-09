Desde que comprou todos os livros LGBTs na Bienal do Livro no Rio e os distribuiu gratuitamente, Felipe Neto tem convivido com ameaças de morte. O youtuber reforçou a própria segurança, tirou a mãe do Brasil e agora foi até a polícia formalizar as denúncias, prestando queixa. “Protocolamos hoje a notícia-crime referente a ameaças de morte que foram recebidas”, escreveu.

Deixe seu comentário: