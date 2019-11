Felipe Vizeu comemora retorno após quatro meses e acena para renovação: “Muito feliz aqui”

*Valéria Possamai

Após um período de quatro meses e sete dias longe dos gramados, Felipe Vizeu voltou a disputar uma partida com a camisa do Grêmio. Os 13 minutos em campo neste domingo, na Arena, foram motivo de alegria para o centroavante, apesar da derrota por 1 a 0.

“Sabia que para voltar em bom nível, eu teria que abdicar de tudo e focar ao máximo na minha recuperação. E, foi o que eu fiz. Trabalhei bastante. Hoje, o tempo que entrei fiz bons movimentos, me sentindo leve. Fico feliz. A gente fica chateado com a derrota, mas eu fico muito feliz por ter voltado a atuar depois de quatro meses”, declarou o jogador na zona mista.

Vizeu sofreu o problema na partida contra o Bahia, em 10 de julho, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Após exames, foi diagnosticada ruptura em um dos ligamentos do joelho esquerdo: luxação patelar com ruptura do ligamento femoropatelar acrescida de uma lesão condral na região patelar, e precisou passar por procedimento cirúrgico.

Ainda durante a entrevista, o jogador foi questionado sobre situação para a próxima temporada. O centroavante, que pertence a Udinese-ITA, tem vínculo de empréstimo até o fim do ano e já se mostrou disposto a permanecer em Porto Alegre: “Estou muito feliz aqui, muito ambientado, meu filho nasceu aqui. O povo me recebeu muito bem. Com toda a sinceridade, estou muito feliz aqui. A prioridade é do Grêmio. Temos que ter o foco neste final. Vamos deixar para falar disso depois. Temos que ter paciência. O foco é se manter no G-4 ou ainda outras posições.”

