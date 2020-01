Acontece FENIN Fashion Outono/Inverno 2020 chega a 24ª edição em Gramado

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2020

Feira vai reunir importantes marcas, em um espaço de 28 mil metros quadrados Foto: Divulgação (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Mais de 300 expositores de todos os segmentos da indústria têxtil e acessórios iniciam 2020 reunidos na serra gaúcha para a FENIN Fashion Outono/Inverno 2020 Gramado.

De 28 a 31 de janeiro, no Serra Park, a 24ª edição nacional da mais conceituada e tradicional feira da indústria de moda inverno realizada para lojistas de confecção em compras do Brasil vai reunir importantes marcas, em um espaço de 28 mil metros quadrados. Repaginada, a feira disponibilizará uma programação diversificada, incluindo palestras, desfiles e um Hub de Inovação e Tecnologia, o i.nova FENIN.

A perspectiva de faturamento para esta edição, segundo seu organizador, Julio Viana, diretor da EXPOVEST, é de cerca de R$ 400 milhões, somados os negócios de Gramado e São Paulo, onde a feira ocorre de 12 a 14 de janeiro, em formato pocket.

Mercado da Serra

Passadas as festividades de Natal e Ano-Novo, a Fenin Fashion Outono/Inverno 2020 chega para dar o start nesta nova década aumentando o movimento na região serrana do Rio Grande do Sul, agitando a rede hoteleira, o turismo e a economia, gerando milhares de empregos diretos e indiretos e muitos negócios.

Consagrada como a melhor feira da indústria de confecção da moda inverno do país e da América Latina, esta edição confirma seu posto graças a uma administração consciente e responsável, que prioriza os clientes lojistas e fabricantes e todo o ecossistema têxtil. Sempre investindo em aprimoramento operacional para privilegiar os expositores da feira e os lojistas em geral, a feira terá uma área de exposição bem segmentada, para favorecer o atendimento ao cliente e dinamizar a circulação dos compradores.

“Nesta edição estaremos reunindo, mais uma vez, as principais indústrias de confecção de todos os segmentos da moda nacional, incluindo moda feminina, masculina e infanto-juvenil. Vale destacar também a forte presença do segmento jeanswear e malharias retilínea e circular”, adianta Julio Viana.

SERVIÇO:

O que: 24ª FENIN FASHION GRAMADO OUTONO/INVERNO 2020

Quando: De 28 a 31 de Janeiro de 2020 – Horário: das 10 às 19hs

Local: Serra Park – Gramado RS (Rua Viação Férrea, 100 – Bairro Três Pinheiros).

