Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2019

"Isso é maturidade e parceria. Nós somos e continuaremos sendo amigos", disse a atriz Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Fernanda Souza e Thiaguinho anunciaram sua separação em meados de outubro, após oito anos juntos. No entanto, não demorou para os fãs do casal levantarem a suspeita de que eles teriam voltado.

Nesta última semana, Fernandinha fez um comentário em uma foto do ex-marido levantando a hipótese de eles terem reatado. Ela ainda esteve no show de encerramento do projeto do ex, “Tardezinha”, neste domingo (15) no Rio de Janeiro. No entanto, a atriz garante que eles continuam apenas amigos.

“Isso não significa que reatamos ou que vamos reatar o casamento. Isso é maturidade e parceria. Nós somos e continuaremos sendo amigos”, afirmou a atriz. “Thiago faz questão da minha presença, e eu faço questão de estar lá com nossas famílias, aplaudindo esse projeto tão vitorioso”.

Fernanda e Thiaguinho estavam casados desde 2015, e terminaram porque “a relação de amor se transformou em amizade”. Em publicações em conjunto em suas redes sociais, os artistas se explicaram. “O motivo da decisão é que percebemos que nossa relação se transformou numa linda amizade. No nosso caso, foi um processo natural, com muita maturidade e amor.”

Em outro momento, eles afirmam que um sempre será importante na vida do outro. “Somos seres humanos, com nossos corações tristes, porém confiantes que nossa amizade e amor nos guiarão como tem feito diariamente. Todo o contrário não será mera especulação. Nosso casamento termina em paz. Não estranhem se nos encontrarem um na companhia do outro daqui para frente.”

Em 2013, Fernanda Souza falou sobre ter um filho com o cantor em 2018. Nesse ano, ela anunciou que tiraria um ano sabático em 2019. À época, especularam que ela usaria esse tempo para tentar engravidar.

