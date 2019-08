Após 44 partidas no comando do Fluminense, Fernando Diniz não é mais o treinador da equipe. No último domingo (18), o clube carioca perdeu para o CSA por 1 a 0 na 15ª rodada do Brasileirão. Após o resultado no Maracanã, o time caiu para a 18ª posição do campeonato, com três vitórias, três empates e nove derrotas. Somando apenas 12 pontos, o treinador não resistiu.

Deixe seu comentário: