Festa colorada no Aeroporto de Porto Alegre causa transtornos em pousos e decolagens

Para mandar energia positiva para o time do Internacional, a torcida colorada fez uma grande festa na região do aeroporto Salgado Filho, com fogos e sinalizadores. Porém, isso ocasionou transtornos no funcionamento do aeroporto. Pelo menos sete aeronaves estavam esperando para descer, inclusive o da delegação Colorada.

Às 20h20 as operações foram retomadas, mas o avião que levaria a delegação do Inter para Curitiba ainda não conseguiu pousar em Porto Alegre. A previsão é de que o voo partisse às 21h.

O Internacional joga nesta quarta-feira (11) contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba pela final da Copa do Brasil.

