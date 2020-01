Porto Alegre Festa de Navegantes atesta peso de eventos religiosos em Porto Alegre

Porto Alegre está prestes a sediar um dos maiores eventos religiosos do Sul do País. Neste domingo (19), a partir das 17h, ocorre a abertura oficial das celebrações que marcam a 145ª Festa de Nossa Senhora dos Navegantes.

A programação começa com a Santa Missa na avenida Sertório, seguida pela primeira etapa da procissão – que levará a imagem até o Santuário de Nossa Senhora do Rosário, no Centro Histórico. Posteriormente, no dia 2 de fevereiro, haverá a procissão de retorno para o Santuário de Navegantes, com uma expectativa de mais de 200 mil participantes.

Na edição deste ano, o tema é “Comunidade, Casa da Igreja”. Os devotos poderão contar com o “velário eletrônico” para a realização de preces e promessas de modo mais prático.

Além disso, será implantado o sino eletrônico no Santuário, recurso tecnológico que dispensa o esforço humano. Os avanços atestam a importância dos eventos religiosos – que já respondem por 10% de todos os eventos licenciados pela SMDE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico), por meio do Escritório de Eventos.

Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Eduardo Cidade, a Procissão de Nossa Senhora de Navegantes já faz parte do patrimônio cultural de Porto Alegre – além de ser um importante ativo turístico da cidade. “Centenas de milhares de pessoas acompanham o evento e prestam suas homenagens à santa, projetando a nossa Capital como um dos mais importantes destinos do turismo religioso no sul do país”, destaca Cidade.

Confira a programação:

– A abertura da 145ª Festa de Nossa Senhora dos Navegantes em Porto Alegre será em 19 de janeiro, com a Santa Missa na avenida Sertório, às 17h, seguida de procissão que levará a imagem até o Santuário de Nossa Senhora do Rosário, no Centro Histórico.

– No dia 22 de janeiro, pela segunda vez na história, às 8h, a imagem será conduzida até o Largo Glênio Peres, permanecendo até as 17h30 para momentos de oração e bênçãos por parte dos padres e ministros extraordinários.

– No dia 24, no Santuário de Navegantes, iniciará a tradicional novena, que irá se estender até o dia 1º de fevereiro, sempre às 20h.

– No dia 2 de fevereiro, haverá missa às 7h e, após, a tradicional procissão de retorno para o Santuário de Navegantes, com chegada prevista às 10h30.

Outras opções de roteiro religioso:

O Caminho de Porto Alegre – A caminhada espiritual e contemplativa é inspirada no Caminho de Santiago de Compostela, na Espanha. Com 21 km de extensão, os participantes percorrem vários pontos turísticos, religiosos e históricos da Capital gaúcha. O passeio acontece no mês de abril e reúne cerca de 1 mil pessoas.

Dia de São Jorge – A homenagem ocorre através de uma cavalgada de aproximadamente 15km. O percurso é da Igreja Nossa Senhora de Belém até o Templo de Pai Ogum, construído todo em pedra, em formato de castelo medieval, tendo em seu interior várias imagens de São Jorge e seus símbolos sagrados. No templo é realizado um ritual de saudação ao Pai Ogum e, no final da tarde, tem lugar uma sessão de umbanda ao ar livre.

Procissão Motorizada de Nossa Senhora Aparecida – No mês de outubro, milhares de motocicletas vão às ruas da Capital para homenagear Nossa Senhora Aparecida. Com duração de quase duas horas, a celebração é marcada por demonstração de fé e carinho pela padroeira do Brasil.

Festa de Mãe Oxum – A festa é realizada pela Afrobras (Federação das Religiões Afro Brasileiras) e ocorre na orla do bairro Ipanema da capital. Milhares de pessoas se reúnem no fim do ano para celebrar o dia de Oxum. Oxum é orixá da fertilidade, das riquezas, do amor e das crianças, deusa das águas doces, do ouro e da beleza. No sincretismo com a igreja católica, é o equivalente a Nossa Senhora da Conceição (festa que também é comemorada nesta data).

