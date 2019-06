O prefeito Nelson Marchezan Júnior recebeu, nesta terça-feira (04), da diretoria da Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos, o convite para participar da festa dos Destaques do Futebol Gaúcho 2019, no Master Cosmopolitan Hotel, em Porto Alegre, no próximo dia 10. O evento homenageará clubes, atletas e profissionais que se destacaram no Gauchão 2019.

