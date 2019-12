Porto Alegre Festival de Carnes do Mercado Público é prorrogado

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2019

Ação reverencia a capacidade do Mercado Público de oferecer produtos com alta qualidade a preços diferenciados, diz secretário. Foto: Jefferson Bernardes/PMPA Ação reverencia a capacidade do Mercado Público de oferecer produtos com alta qualidade a preços diferenciados, diz secretário. (Foto: Jefferson Bernardes/PMPA) Foto: Jefferson Bernardes/PMPA

Com sucesso nas vendas, a 1º edição do Festival de Carnes do Mercado Público (Largo Glênio Peres, s/nº – Centro Histórico) será prorrogada. Assim, os consumidores terão a chance de adquirir cortes de alta qualidade com preços diferenciados entre os dias 23 e 28 de dezembro – exceto dia 25, feriado de Natal. As promoções envolvem cortes suínos, de frango, de gado e cordeiro e estarão em destaque em cada açougue participante.

Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Eduardo Cidade, a ação reverencia a capacidade do Mercado Público de oferecer produtos com alta qualidade a preços diferenciados. “Diante do recente aumento no preço médio da carne, que cresceu em até 30% em novembro, pensamos em prolongar o prazo para que as pessoas possam fazer suas compras com valores mais em conta”, ressalta.

Promovido pela SMDE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico) e pela Associação dos Permissionários do Mercado Público, as bancas participativas registraram aumentos de 19% a 51% nas vendas durante o período inicial do Festival, entre 9 e 14 de dezembro.

As bancas participantes são: Costelão do Mercado, Santo Ângelo, Açougue Rodeio, Banca A, San Remo, Big Beef, Ildo Pozzebom Ltda. Os horários serão de segunda a sexta, das 7h30 às 19h30, e sábado, das 7h30 às 18h30.

