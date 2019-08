Festival Hípico Noturno terá 60a. edição em Porto Alegre

O festival Hípico Noturno em sua 60a edição, uma das mais tradicionais competições hípicas do país,será realizado em Porto alegre de 20 a 24 de novembro, junto ao X Campeonato Brasileiro de Saltos Militar, e reunirá aproximadamente 300 conjuntos (cavalo + cavaleiro) do país e do exterior em quatro dias de competições. Serão distribuídos 60 mil reais em prêmios. Organizado pela Brigada Militar através do 4º RPmon (Regimento de Polícia Montada), o evento teve seu lançamento e apresentação para a imprensa e convidados na ultima quinta-feira. O Subcomandante da Brigada Militar, Coronel Carlos Alberto de Andrade saudou aos convidados, e o comandante do 4º RPMon, coronel José Carlos Pacheco Ferreira resumiu o foco do evento: “Congregar comunidade e Brigada Militar. Reunir amantes do cavalo e hipismo em ambiente acolhedor para os competidores e as famílias que nos prestigiam.” Este ano, além do ambiente de competição, o espaço terá uma série de atrativos ao público como área kids, food park, passeios a cavalo, desfile de moda e shows.

