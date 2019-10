Nesta sexta-feira, às 19h, o músico Marcelo Delacroix é a atração da edição 34 do Festival Angela Flach, em que o público pode assistir gratuitamente a um show dentro do estúdio de gravação Tec Audio, em Porto Alegre. O endereço é rua Travessa Azevedo nº 79, bairro Floresta. O convidado apresentará em primeira mão as faixas de seu próximo disco, “Tresavento”, que está em fase de finalização.