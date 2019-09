Em tons de vinho, a Fifa divulgou o logo da próxima Copa do Mundo que será realizada em 2022, no Qatar. Segundo a organização do evento, o emblema tem curvas que “representam as ondulações das dunas do deserto e o loop ininterrupto retrata o número oito – um lembrete dos oito estádios surpreendentes que sediarão partidas – e o símbolo do infinito, refletindo a natureza interconectada do evento”.

No Twitter oficial da Fifa, o vídeo de divulgação apresenta imagens de brasileiros como Ronaldo, Dunga, Romário e Pelé. Também há lances da última Copa do Mundo, que foi realizada na Rússia.

A competição será no final do ano de 2022 entre os dias 21 de novembro e 18 de dezembro.