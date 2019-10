Filha de Renato Gaúcho, Carol Portaluppi chora porque não assistirá a Grêmio x Flamengo

Única filha do técnico Renato Gaúcho e torcedora fanática do Grêmio, Carolina Portaluppi não escondeu a tristeza por não poder ir ao duelo contra o Flamengo, nesta quarta-feira (02), na Arena, em Porto Alegre, pelo confronto de ida pelas semifinais da Copa Libertadores.

A estudante de publicidade gravou um vídeo aos prantos para dizer aos seguidores que terá uma prova importante na faculdade, que não conseguiu trocar a data e não poderá comparecer ao estádio, como faz de costume.

“Eu tive um previsto na minha faculdade e não consegui remarcar uma prova que vou ter. Não vou conseguir ir ao jogo na quarta-feira, mas de qualquer forma, eu vou estar torcendo muito [ela chora]. O meu coração… [chora mais]. Eu sei que vocês vão fazer uma festa linda e cada um de vocês irá me representar um pouco. Vou ver aqui de casa, torcendo muito. Enfim, é isso. Às vezes, temos que ser responsáveis”, disse Carol, ao postar vídeos em seu Instagram stories.

A estudante deve estar duelo de volta entre Flamengo e Grêmio, no Maracanã, no dia 23 de outubro, às 21h30min (de Brasília), já que mora no Rio de Janeiro. Vista como amuleto da sorte, Carol sempre está nos jogos importantes do Tricolor gaúcho, inclusive nas finais da Copa do Brasil de 2016 e Copa Libertadores de 2017, e nas semifinais da Libertadores de 2018.

Homenagem ao pai

No mês passado, Renato Gaúcho completou 57 anos e ganhou uma homenagem da filha nas redes sociais. “As pessoas dizem que sou filha única, mas todos os dias vocês [fãs] me representam ao lado dele. Seja onde for e como der. Já matei muita saudade no abraço que vocês deram nele, em fotos em aeroporto, em vídeos nos hotéis,… vocês não têm ideia do quanto já me emocionei com carinhos que vocês deram nele quando o que eu mais queria era estar no lugar de vocês, era poder fazer o mesmo! Então, acho que dividimos o mesmo amor. Divido meu pai com vocês todos os dias, e fico muito aliviada, digamos assim, por ele receber tanto sentimento maravilhoso! Sempre vou estar ao seu lado, por perto, pensando em você, dizendo “te amo”. Obrigada por me ensinar o que realmente é importante na vida, caixão não tem gaveta, ser do bem e fazer o bem é meu objetivo sempre! Parabéns por ser o cara! Você me mata de orgulho! E obrigada a vocês por [novamente] me representarem impecavelmente bem”, disse a mensagem da modelo.

