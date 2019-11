Filhas de Demi Moore relembram as recaídas da mãe com a bebida

As filhas da atriz Demi Moore contaram durante entrevista ao programa Red Tabel Talk, apresentado por Jada Pinkett Smith como era lidar com as recaídas da mãe com a bebida.

Em uma conversa franca, elas não esconderam as dificuldades e medos que enfrentaram durante a fase em que a atriz bebia demais, episódio que Demi detalha em sua recém-lançada autobiografia.

“Era como se o sol sumisse e um monstro surgisse”, disse Tallulah, 25 anos, a caçula das três filhas de Demi com o também ator Bruce Willis. “Lembro de sentir aquela ansiedade no corpo quando via que os olhos dela estavam mais baixos, o jeito como ela falava. Ou ela seria muito mais carinhosa comigo se não estivesse sóbria”, completou a jovem.

Tallulah ainda declarou que nessas horas falava com a mãe como se ela fosse uma criança. “Não era a mãe com a qual eu havia crescido”. “Foi apenas chocante”, disse Rumer, 31 anos, a mais velha das três.

Demi e as filhas tiveram vários desentendimentos ao longo dos anos, principalmente durante e após o fim do casamento da atriz com Ashton Kutcher.

Hoje, em várias entrevistas, as filhas elogiam a mãe por ter se cuidado e escrito suas memórias. Recentemente, Scout, a filha do meio da atriz, disse estar orgulhosa da mãe ter “feito um trabalho interno que ela não teve tempo de fazer por muito tempo por que estava vivendo no modo sobrevivência”.