Filho de William Bonner e FÃ¡tima Bernardes sofre acidente de carro

Vinícius Bonemer, 19 anos, filho de Fátima Bernardes e William Bonner, sofreu um acidente de carro entre Búzios e Cabo Frio, no Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira. O rapaz voltava para casa após passar a virada de ano em Búzios com amigos. O veículo se chocou com um caminhão e um ônibus na Rodovia RJ 106 Km 125, na localidade de Campos Novos, em Cabo Frio.

Apesar do acidente grave, Vinícius passa bem, afirma a assessoria da Rede Globo. Não há informações oficiais sobre entrada do rapaz em nenhuma unidade de saúde local. Um amigo que estava no carro, identificado como Giuliano Costa, foi encaminhado para um hospital em Cabo Frio em estado delicado.

Comentários