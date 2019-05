O governo das Filipinas enviou de volta ao Canadá toneladas de lixo que recebeu há vários anos e que foram objeto de disputa bilateral. Países do sudeste da Ásia têm afirmado que não pretendem servir como os depósitos de lixo do Ocidente. No total, 69 contêineres viajam a bordo do cargueiro que partiu de Subic Bay, porto do Noroeste da capital Manila, rumo ao Canadá.