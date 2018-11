Filme ‘Corra!’ é tema de debate no 19º CinePsiquiatria. Evento acontece no sábado (10), no GNC Cinemas do Praia de Belas Shopping

No próximo dia 10 de novembro, sábado, o GNC Cinemas do Praia de Belas Shopping exibe sessão especial do filme “Corra!”, às 10h30. A promoção do evento, que tem desconto de 50% nos ingressos, é da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), Associação de Psiquiatria da América Latina (APAL) e, localmente, da Associação de Psiquiatria Cyro Martins – CCYM.

Após a sessão, os profissionais convidados, psiquiatra Dr. Sérgio Cutin e a Drª psicóloga Magda Melo, comentam o conteúdo da obra e abrem espaço para debates. A ocasião é coordenada pelo presidente e do vice-presidente do Centro de Estudos Cyro Martins (CCYM), os médicos psiquiatras Dr. Cláudio Meneghello Martins e Euclides Gomes, respectivamente.

A 19ª edição do CinePsiquiatria ABP/APAL traz uma trama que envolve terror, ficção, comédia e ainda tem pano de fundo a questão racial. O longa conta a história de Chris (Daniel Kaluuya), um jovem negro que está prestes a conhecer a família de sua namorada caucasiana Rose (Allison Williams). A princípio, ele acredita que o comportamento excessivamente amoroso por parte da família dela é uma tentativa de lidar com o relacionamento de Rose com um rapaz negro, mas, com o tempo, Chris percebe que a família esconde algo muito mais perturbador.

Serviço

CinePsiquatria: “Corra!”/ Sessão comentada com: Dr. Sérgio Cutin (psiquiatra) e Drª Magda Melo (psicóloga)/ 10 de novembro (sábado), às 10h30min / GNC Cinemas do Praia de Belas Shopping

Ingresso: Meia-entrada. Podem ser adquiridos pelo site: www.gnccinemas.com.br /

http://bit.ly/2CRj9iD ou no local.

Curadoria: Associação Brasileira de Psiquiatria – ABP, Associação Psiquiátrica da América Latina – APAL e, localmente, Associação de Psiquiatria Cyro Martins – CCYM

