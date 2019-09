Filme Jojo Rabbit vence Festival de Toronto com sátira sobre período nazista

O filme “Jojo Rabbit”, do diretor Taika Waititi, conquistou neste domingo (15) o Toronto People’s Choice Award, principal prêmio do Festival Internacional de Cinema, uma recompensa que põe o filme em uma posição confortável na disputa do Oscar.

O longa, do mesmo diretor de “Thor: Ragnarok”, se passa durante a Segunda Guerra Mundial e conta a história de um menino alemão que tem Adolf Hitler como amigo imaginário.

Considerado uma “sátira contra o ódio”, o filme descreve como o jovem, membro da Juventude Hitlerista e aficionado dos uniformes nazistas e da queima de livros, descobre que sua mãe (Scarlett Johansson) está escondendo uma menina judia no sótão da sua casa.

Assista ao trailer:

“Jojo Rabbit” desbancou “Marriage Story”, também protagonizado por Johansson, e o ganhador da Palma de Ouro em Cannes, “Parasite”, do diretor sul-coreano Bong Joon-ho.

O Toronto People’s Choice Award, totalmente decidido pelos votos do público do festival, tem um histórico sólido de prever os filmes que farão sucesso no Oscar.

Os últimos sete vencedores em Toronto foram indicados na categoria Melhor Filme nos prêmios da Academia, e dois deles ganharam o Oscar, incluindo “Green Book”, o surpreendente vencedor de 2019.

Outros exemplos de filmes ganhadores do Oscar que iniciaram sua trajetória de sucesso vencendo o Festival de Toronto foram “12 anos de escravidão” (2013), “O discurso do rei” (2010) e “Quero ser um Milionário” (2008).

