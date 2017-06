Final de semana Junino terá pop rock e sertanejo no Rosario Resto Lounge

O Rosario Resto Lounge preparou uma programação especial para comemorar as festas juninas no próximo final de semana. No sábado, dia 24 de junho, a casa recebe a banda Bloco A. Renato Fagundes, Rafael Mendez e Caio Maurente farão show com um setlist composto por muito reggae e rock nacional e internacional, no projeto fixo “Sábado POP”.

Buscando inspiração nos estilos pop, reggae music, black music, soul, jazz e música gaúcha, a banda vai apresentar releituras de sucessos de Charlie Brown Jr., Bob Marley, Magic, Criolo, Emicida, Alceu Valença, Luiz Gonzaga, entre outros. Durante o show, também cantarão as composições próprias: “Sexta Feira”, “Simples” e “De Pai pra Filha”.

No domingo, 25 de junho, o clima de arraial toma conta do Rosario Resto Lounge, que terá decoração com bandeirinhas e muita pipoca para os convidados no projeto “Sertanejo Lounge”.

Para animar os “caipiras”, a dupla revelação do Rio Grande do Sul, Júnior & Cézar, cantará músicas próprias e hits de diversos artistas, como Jorge e Mateus, Wesley Safadão, Henrique e Juliano, Matheus e Kauan e Thaeme e Thiago.

O Rosario Resto Lounge está localizado na Rua 24 de Outubro nº 1539, no Bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. A casa abre às 19h, e os shows iniciam a partir das 22h30min.

Programação completa da semana:

Terça-feira – Projeto Bendita Terça

Atração: Sullivan & Matheus (Sertanejo)

DJ Residente Marco Fanfa e, convidado, DJ Felipe Pavão.

Ingressos:

Das 19h às 20h = Isento

Das 20h às 23h = R$ 30 M/ R$ 20 F

Das 23h em diante = R$ 40 M / R$ 20 F

Quinta-feira – Projeto Quintas Intenções

Atração: Renan de Lucca (Sertanejo)

DJ Residente Marco Fanfa e, convidado, DJ Edson Martinez.

Ingressos:

Quinta:

Das 19h às 20h = R$ 30M / Isento F

Das 20h às 23h = R$ 30 M / R$ 20 F

Das 23h em diante = R$ 50 M / R$ 25 F

Sexta-feira – Projeto Pingos de Amor

Atração: Kadinho Dias + Bloco Pingos de Amor (Pagode)

DJ Residente Marco Fanfa.

Ingressos:

Das 19h às 20h: isento

Das 20h às 22h: R$30 M / R$ R$ 20 F

Das 22h às 00h: R$ 40 M / R$ 25 F

Após 00h: R$ 50 M / R$ 30 F

Sábado – Sábado POP

Atração: Bloco A (Pop e Rock)

DJ Residente Marco Fanfa

Ingressos:

Das 19h às 20h = Isento

Das 20h às 23h = R$ 30 M / R$ 20 F

Das 23h em diante = R$ 40 M / R$ 20 F

Domingo – Sertanejo Lounge

Atração: Júnior & Cézar (Sertanejo)

DJ Edgar Branco

Ingressos:

Das 19h às 20h = R$ 30 M e Isento F

Das 20h às 21h = R$ 30 M / R$ 20 F

Das 21h às 23h = R$ 50 M / R$ 25 F

Das 23h em diante = R$ 60 M / R$ 25 F

Véspera de feriado e festas especiais = valores iguais a domingo.

