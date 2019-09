Devido à previsão de chuva, a final do 14º Festival de Música de Porto Alegre será realizada no domingo, 6, no Auditório Araújo Vianna, a partir das 18h. Inicialmente, estava programada para sábado, 5, na Redenção. A entrada é franca, com abertura dos portões às 17h. Luiza Barbosa, representante na final do The Voice Kids 2019, é a atração especial do festival.

