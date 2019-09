Fique bem-informado antes de sair de casa; confira cinco principais notícias desta segunda-feira

Segunda-feira pode ter calor acima de 30°C no Rio Grande do Sul

O estado amanhece mais quente nesta segunda-feira (9). A tarde deverá ter temperatura incomum para setembro, com máximas acima de 35°C em diversas cidades.

A formação de um ciclone extratropical pode provocar novos temporais no Rio Grande do Sul. A previsão é de chuva forte e rajadas de vento de até 80 km/h na região da Campanha e no Sul, com chance de queda de granizo e possíveis alagamentos e enchentes. Nas outras regiões, o sol predomina e deve aparecer entre nuvens durante o dia, com nebulosidade mais elevada nas regiões Sul e Oeste, onde deverá ter pancadas de chuva. Com a temperatura alta, há risco de temporais na segunda metade do dia.

Cirurgia de Jair Bolsonaro é bem-sucedida

O boletim médico divulgado na tarde deste domingo (8) pela equipe do Hospital Vila Nota Star, na Zona Sul de São Paulo, informou que a cirurgia do presidente Jair Bolsonaro (PSL) foi bem-sucedida. De acordo com o boletim, foi implantada uma tela de reforço de polipropileno para a correção da hérnia que se formou no abdome do presidente. O médico Antônio Luiz Macedo, que comandou a cirurgia, afirmou ontem que o presidente não precisaria ir para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). “[Bolsonaro] vai direto para o quarto e será acompanhado diariamente pela equipe médica. Não devemos fazer novos exames de imagem”, disse Macedo.

Desmatamento na Amazônia quase dobra até agosto em relação a 2018

O desmatamento na Amazônia brasileira praticamente dobrou entre janeiro e agosto, totalizando 6.404,4 km², frente aos 3.336,7 km² no mesmo período de 2018 (+91,9%), segundo dados oficiais provisórios divulgados em meio à polêmica internacional envolvendo a preservação da maior floresta tropical do planeta. Apenas em agosto, 1.700,8 km² foram desmatados, menos do que em julho (quando quadruplicou), porém mais do triplo do que em agosto de 2018 (526,5 km²), de acordo com o sistema Deter de alertas de satélite do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Receita libera consulta ao quarto lote do imposto de Renda

A Receita Federal libera, nesta segunda-feira (9), a consulta ao quarto lote de restituições do Imposto de Renda 2019, a partir das 9h. O quarto lote inclui também restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2018. Segundo a Receita, o dinheiro será depositado na conta do contribuinte no dia 16 deste mês. O crédito bancário será feito para 2.819.522 contribuintes, totalizando R$3,5 bilhões.

Para saber se o contribuinte foi contemplado no quarto lote, basta acessar o site da Receita Federal ou ligar para o Receitafone (146) e informar o CPF e a data de nascimento.

Copa do Brasil: colorados esgotam ingressos para jogo de idas das finais na Arena da Baixada

Não há mais ingressos para a torcida do Inter para o primeiro jogo da decisão da final da Copa do Brasil. Os colorados esgotaram a carga destinada de 2.300 entradas para o duelo contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada. A partida de ida ocorre na próxima quarta-feira (11), no Paraná. De acordo com assessoria colorada, os ingressos se esgotaram em 30 minutos nesta sexta-feira (6), quando a comercialização foi aberta.

