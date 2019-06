A prefeitura de Porto Alegre assina nesta 27) termo de cooperação com o Estado para acesso recíproco de informações de segurança com compartilhamento de dados. O termo prevê cedência de equipamentos e uso do sistema de reconhecimento facial com o acesso a base de dados de indivíduos procurados, foragidos do sistema prisional ou sob medida restritiva de acesso a estádios de futebol.

Deixe seu comentário: