Futebol Flamengo, Botafogo e Athletico Paranaense entram em campo pelos estaduais neste sábado

Por Redação O Sul | 18 de janeiro de 2020

Flamengo: Campeonato carioca sub-20. Foto: Flamengo/Divulgação Flamengo: Campeonato carioca sub-20. (Foto: Flamengo/Divulgação) Foto: Flamengo/Divulgação

O fim de semana marca o início de vários campeonatos estaduais pelo país, torneios que abrem a temporada 2020 de futebol.

No Rio de Janeiro, o Flamengo estreia neste sábado (18), contra o Macaé, no Maracanã. O rubro-negro, que teve uma temporada recheada de títulos em 2019, tenta o bicampeonato carioca. O time que deve ir a campo é praticamente composto por atletas da base, já que o elenco principal ainda está de férias por conta da participação no Mundial de Clubes, no fim do ano passado.

Os torcedores que não puderem ir ao estádio só poderão acompanhar a partida pela internet ou pelo rádio, uma vez que Flamengo e a TV Globo, detentora dos direitos de transmissão do torneio, não chegaram a um acordo comercial.

No estádio Conselheiro Galvão, o Madureira enfrenta a Portuguesa, também neste sábado. No mesmo horário, Resende e Boavista se enfrentam no Estádio do Trabalhador.

O Botafogo enfrenta o Volta Redonda, fora de casa, no Estádio Raulino de Oliveira. O Fogão vai para o jogo com um elenco composto por reservas e atletas sub-20. Apenas o volante Luiz Otávio, um dos reforços do clube para esta temporada, pode entrar em campo.

A bola rola também pelo Paraense, com o duelo entre Independente e Castanhal.

Quem também disputa o primeiro jogo oficial do ano é o Athletico Paranaense. O atual campeão estadual e da Copa do Brasil desembarca em Francisco Beltrão para enfrentar o União.

Em Pernambuco, na noite deste sábado, dois jogos abrem a primeira rodada do estadual. Santa Cruz estreia no Arruda contra o Petrolina, além do Central e Retrô.

Voltar Todas de Futebol

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário