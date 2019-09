Flamengo divulga lista de relacionados antes de viagem para Porto Alegre

*Valéria Possamai

O Flamengo já está a caminho de Porto Alegre para a primeira decisão das semifinais da Copa Libertadores. Na desta desta segunda-feira, a delegação deixou o Rio de Janeiro para o enfrentamento contra o Grêmio, na Arena. Na busca por uma vaga ao título, após 35 anos, a equipe carioca chega com o que tem de melhor para o duelo.

Nesta segunda-feira, o clube divulgou a lista com os 29 jogadores relacionados para a primeiras partida contra o tricolor e também contra a Chapecoense, adversário no Campeonato Brasileiro, no final de semana. Com a proximidade dos locais dos dois jogos, o Fla seguirá em Viamão, na região metropolitana da capital gaúcha até a sexta-feira.

Ainda com relação a programação do time houve mudanças no planejamento. Por conta do desgaste físico dos atletas, principalmente dos titulares, que estiveram em campo no último sábado, no empate sem gols com o São Paulo, o treinamento, desta manhã, antes da viagem foi cancelado. A única atividade com bola será realizada já em solo gaúcho, nesta terça-feira, sem a presença da imprensa.

Mesmo jogando fora de casa, o mengão terá o apoio de seu torcedor. A carga de 4 mil ingressos destinados aos torcedores para o jogo na Arena foram esgotados pelos torcedores. O jogo está marcado para às 21h30, desta quarta-feira, na Arena.

Leia mais: “Poderia ser uma final”, diz Renato Portaluppi sobre a decisão contra o Flamengo, na Libertadores

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

Deixe seu comentário: