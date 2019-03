Fluminense quer gerir o Maracanã

O Fluminense apresentou ao governo do Estado do Rio de Janeiro a intenção de gerir o Maracanã. A proposta foi oficializada na segunda reunião entre a direção tricolor e a comissão nomeada pelo governador Wilson Witzel para estudar qual o modelo de operação que será adotado para explorar o estádio. Witzel anunciou recentemente o rompimento com o consórcio que administrava o estádio.

Deixe seu comentário: