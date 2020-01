Esporte Foco e consciente de disputa, Paulo Victor avalia críticas e nova temporada

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2020

Em 2020, Paulo Victor ganhará a concorrência de Vanderlei na meta Tricolor Foto: Lucas Uebel | Grêmio FBPA Foto: Lucas Uebel | Grêmio FBPA

Paulo Victor foi alvo de muitas criticas em 2019, devido a algumas falhas e por isso a torcida do Grêmio pede insistentemente um novo goleiro para temporada 2020. Para isso, o Grêmio se articula no mercado buscando a contratação de Vanderlei, goleiro do Santos, por duas temporadas.

Muito criticado em 2019, Paulo Victor foi aos microfones hoje conceder entrevista coletiva e falou sobre as temporadas que se seguem. Segundo o goleiro, disputas são normais e que quer viver essa disputa como motivação para seguir jogando. Confira algumas falas do goleiro que relembrou bons números atingidos na temporada passada.

🗣️ Paulo Victor, goleiro do 🇧🇼#Grêmio, sobre o seu 2020: "Cometi erros e não posso fujir. Entre todos os goleiros titulares da Série A, eu fui o menos vazado. Fui importante no único título conquistado. Fui importante pra chegar na semifinal da Copa do Brasil e Libertadores." — rádio grenal (@rdgrenal) January 14, 2020

🗣️ Paulo Victor, goleiro do 🇧🇼#Grêmio, sobre a torcida: "O torcedor sempre tem razão. Eles vão cobrar. A torcida faz piada, se diverte com os erros das pessoas. Mas nós temos que saber lidar com isso. Sou feliz, só joguei em grandes clubes e vou seguir trabalhando." — rádio grenal (@rdgrenal) January 14, 2020

🗣️ Paulo Victor, goleiro do 🇧🇼#Grêmio: "Quero ter essa pressão para o resto da minha vida. Não estão trazendo só goleiro, mas tem para outras posições. A gente só vai sobreviver com trabalho. O treinador é que vai escolher." — rádio grenal (@rdgrenal) January 14, 2020

Voltar Todas de Esporte

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário