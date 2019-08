Focos de queimada na Amazônia superam a média histórica de agosto, diz Inpe

Satélites registraram 25.934 focos de queimadas na Amazônia em 25 dias de agosto. O número supera a média dos últimos 21 anos, quando o último pico de queimadas foi registrado em 2005, com 63.764 casos. O número não passava de 22 mil, desde 2010. Os dados são do Programa Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

No site do instituto, em 25 dias de agosto, o bioma amazônico registrou 25.934 focos de incêndio, número ligeiramente acima da média da série histórica para este mês (25.853) que abrange os anos entre 1998 e 2018.

