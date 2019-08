Fogo Simbólico da Pátria é aceso e dá início às comemorações da semana da pátria no Rio Grande do Sul

O fogo simbólico da pátria foi aceso na tarde desta sexta-feira (23), na prefeitura de Porto Alegre. A chama percorreu 160 municípios, sendo levada por integrantes da Liga de Defesa Nacional. O ato dá inicio às comemorações da Semana da Pátria no Rio Grande do Sul.

O fogo simbólico da pátria chegou em uma caminhonete, que saiu dia 17 do Parque Marechal Osório, em Tramandaí, no litoral norte. A tocha foi entregue ao presidente da Liga de Defesa Nacional, coronel Marco Dangui Pinheiro e, junto com o vice-prefeito da cidade, Gustavo Bohrer Paim, acenderam a pira da pátria, na entrada da prefeitura. O ato de acendimento dá inicio às comemorações da semana da pátria na capital e em todo o estado.

“É uma uma tradição histórica e, assim como a chama que se reascende e se renova, representa o patriotismo e o civismo, valores tão importantes e que, com o tempo, parece que estão se perdendo. Temos aqueles que são seus guardiões e fazem a manutenção e preservação da tradição, tão relevante para o nosso país”, comentou o vice-presidente municipal.

O fogo simbólico da pátria vai ficar em vigília para visitação pública na prefeitura até o dia 31, quando será levado para o monumento do expedicionário, no Parque da Redenção.

Deixe seu comentário: