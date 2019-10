O evento “Liberdade Park Truck”, que recebe torcedores com opções de comidas e bebidas antes de jogos e shows na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, terá mais uma edição neste domingo, quando o Tricolor enfrenta o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, às 16h. Não haverá transmissão da partida no local. Endereço: Stand Liberdade (avenida Padre Leopoldo Brentano nº 700).