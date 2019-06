Fora das telinhas: o que estes famosos andam fazendo?

Você já pensou em largar o emprego e começar uma vida totalmente nova? É o que fizeram muitas personalidades, que mesmo acumulando anos de trabalho em uma grande emissora e tendo bons salários, simplesmente passaram a buscar, além de realização profissional, a satisfação pessoal. Também existe a instabilidade no mercado de trabalho, que assusta profissionais de diversas áreas, principalmente quem tem a visibilidade que a televisão oferece.

Quando as cartas disponíveis não são as melhores, em vez de blefar, talvez seja a hora de parar de jogar. Assim como estar sempre em programas de auditório ou matérias de fofoca não garante emprego.

Veja a seguir uma lista de astros que largaram tudo (e também foram demitidos) e melhoraram a qualidade de vida, mostrando de uma vez por todas que nem sempre ter o melhor emprego e um bom salário garante estabilidade e felicidade.

Fernando Rocha: após sua demissão da Globo, o ex-apresentador do “Bem Estar” parece não ter deixado a peteca cair e passou a cuidar dos projetos pessoais, incluindo a divulgação do seu livro “Na Medida do Possível”. Ultimamente, ele está aproveitando o momento para participar de programas de outras emissoras e escrever um novo livro.

Mariana Ferrão: logo após a saída de Fernando Rocha da TV Globo, a outra âncora do programa Bem Estar pediu afastamento da emissora. “Sou muito grata por tudo que aprendi, cresci, ganhei, especialmente pelos relacionamentos e aprendizados todos e achei que estava na hora de sair, tocar meus projetos pessoais”, falou a apresentadora. Após o desabafo, Mariana segue com seu programa na Rádio Globo e dando cursos sobre sua técnica de autoajuda.

Otaviano Costa: o ex-apresentador do “Vídeo Show” e do programa “Tá Brincando” resolveu apostar nas mudanças e se dedicar aos seus projetos pessoais. Mesmo não tendo nada em vista, Otaviano está ciente de sua decisão e a emissora continua aberta para novas negociações. O apresentador continua com o seu programa matinal na Rádio Globo e interpreta o Seu Ptolomeu na Escolinha do Professor Raimundo.

Rafa Brites: A ex-repórter do “Mais Você” e “Vídeo Show” também resolveu mudar de ares e buscar reconhecimento através de outros projetos. No Instagram, suas postagens publicitárias são bastante visualizadas e as palestras como coach lhe rendem um bom dinheiro.

Carla Vilhena: a jornalista passou duas décadas na Rede Globo e pediu demissão para se dedicar a família e buscar novos desafios. Seu site sobre as experiências pessoais é um sucesso na web.

Izabella Camargo: a apresentadora passou algum tempo fora das telas para tratar da Síndrome de Burnout, mas foi demitida logo após voltar para a emissora. Atualmente Isabella dá palestras sobre o problema de saúde e está satisfeita com os rumos de sua vida.

Mudar para apostar em novos projetos

Após ver como esses famosos estão reconquistando um lugar em um mercado tão concorrido, muitos podem sentir a inspiração através dos exemplos. São pessoas que mesmo diante das adversidades sabem lidar de forma positiva com situações difíceis.

Assumir essa perspectiva requer uma mudança de hábitos, uma nova forma de pensar sobre a vida. Não é fácil jogar tudo para o alto e apostar nos sonhos, mas tentar atingir esse objetivo é uma forma de amadurecimento.

Ter um bom currículo e saber que às vezes fazer o que gostamos pode não dar um retorno financeiro tão rápido pode ser frustrante, ao mesmo tempo, ver que é possível colocar os projetos pessoais em primeiro lugar e saber contornar as dificuldades é uma das mais difíceis lições de vida.

Entender que mesmo com um currículo invejável, estamos diante da instabilidade profissional é algo que traz desconforto, mas também estaremos mais motivados para buscar novos caminhos e formas de ganhar dinheiro.

